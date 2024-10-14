properm.ru
ГлавноеВсе новости

Гу мчс

Выбрать дату
Октябрь
В Перми 15 октября состоятся пожарно-тактические учения
14 октября, 12:49
Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью
4 октября, 05:18
Август
На пожаре в Пермском крае пострадал человек
11 августа, 06:47
Июль
В Прикамье за лето уже утонуло 15 человек
Из них шестеро детей.
11 июля, 09:48
Май
В Перми горел двухэтажный дом по Шоссе Космонавтов
2 мая, 15:50
За сутки в Прикамье пожарные спасли пять человек
1 мая, 05:29
Апрель
В Пермском крае на пожаре мать спасла 5 детей и мужа
29 апреля, 06:09
В центре Перми стоит много пожарных машин. Что происходит?
27 апреля, 04:36
В одном из муниципалитетов Пермского края введен режим повышенной готовности
Он предназначен для органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
22 апреля, 16:50
Пушистый огнеборец. Пермские пожарные спасли и забрали себе крохотного котёнка. Фото
Кошка — мать малыша погибла от удара током.
17 апреля, 13:33
Пермяков предупреждают о сильном, порывистом ветре
3 апреля, 11:50
В Пермском крае закрывают еще одну ледовую переправу
Из-за потепления поездки по льду становятся опасными.
1 апреля, 14:51
В Кунгурском округе закрывают ледовую переправу через Сылву
С завтрашнего дня в крае функционируют три ледовых переправы.
1 апреля, 08:47
Март
В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу
В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу
26 марта, 16:25
Завтра пермяков ожидает гололедица на дорогах
24 марта, 13:25
Февраль
В пермском микрорайоне Новобродовский построят пожарное депо за 72 миллиона рублей
29 февраля, 06:13
В Пермском крае открылась ледовая переправа через реку Колва
Это уже тринадцатая переправа этой зимы в регионе
22 февраля, 08:35
В Перми на улице Республиканской ночью на пожаре погибли несколько человек
Этой ночью полностью выгорела квартира на первом этаже 10-этажного дома.
20 февраля, 12:55
В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер
ГУ СЧС РФ сообщает, что ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
18 февраля, 08:05
За сутки в Пермском крае на пожарах погибли три человека
18 февраля, 05:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика