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ГУ МЧС России по Пермскому краю

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Октябрь
Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью
4 октября, 05:18
Август
На пожаре в Пермском крае пострадал человек
11 августа, 06:47
Апрель
Фото. В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»
30 апреля, 08:04

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