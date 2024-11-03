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Губаха

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Ноябрь
Пермская краевая прокуратура проверяет факты отключения света и воды в Верхнекамье
3 ноября, 11:22
Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали
22 октября, 10:23
Фото. Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние
11 октября, 03:13
Сентябрь
Деревянные дорожки в Каменный город отремонтируют только после жалоб в прокуратуру
16 сентября, 11:51
Август
В Пермском крае начали строить экотропу протяженностью 1,3 км
7 августа, 09:43
Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось
3 августа, 08:38
Июль
На курорте «Губаха» остановилась канатная дорога с пассажирами
По словам учредителя, ситуация необычная. С поставщиком уже связались.
8 июля, 13:17
Студентка из Губахи перевела мошеннику более 325 тысяч рублей
Аферист заставил девушку оформить кредиты в банке.
5 июля, 12:06
В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов
4 июля, 06:03
Июнь
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
26 июня, 04:43
Стала известна стоимость подъема на первую в России смотровую башню в Губахе
Высота смотровой площадки — 40 метров.
16 июня, 12:14
Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе
10 июня, 06:03
Мошенники представлялись жителю Губахи ректором, представителями ФСБ и Центробанка
7 июня, 14:21
В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу
Открыть аттракцион планируется через два месяца.
3 июня, 08:28
Фото. На курорте «Губаха» открылась первая в России смотровая башня
1 июня, 08:34
Май
В одну из колоний Прикамья пытались перебросить 22 телефона
Попытка была пресечена, а ее организатор — задержан
29 мая, 13:42
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-Театра
21 мая, 03:33
Стал известен подрядчик, который построит дорогу до горы Крестовой в Губахе
20 мая, 07:49
В Прикамье перенесли прощание с погибшим на СВО Сергеем Ошуевым из Губахи
20 мая, 03:59

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