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Губернатор Пермского края

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2024
В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей
21 мая, 05:55
Пермский экс-чиновник вошел в ряды федерального министерства
8 апреля, 05:34
В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона
Сносом НТО займется МКУ «Содержание муниципального имущества».
5 апреля, 05:05
2023
Федеральный чиновник вручил пермским спасателям медали и новую технику
21 декабря 2023, 12:58
2022
Губернатор Махонин сообщил о переносе прямого эфира, запланированного на сегодняшний вечер
Новая дата общения с пермяками пока не назначена.
26 сентября 2022, 06:26

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