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Гуфсин

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Октябрь
Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию
11 октября, 10:40
Сентябрь
В Кунгурском округе состоится митинг против размещения исправительного центра
11 сентября, 12:29
Август
Осуждённому блогеру Анне Бажутовой в СИЗО в Перми не выдают антидепрессанты
20 августа, 15:00
Сотрудники ГУФСИН изъяли в пермских колониях более 5 литров спиртных напитков
5 августа, 16:29
Июль
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
29 июля, 07:46
В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
18 июля, 03:06
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
Июнь
В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым
7 июня, 03:29
Май
Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью
30 мая, 05:20
«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях
Кроме Достоевского и Робертса у заключенных пермских ИК востребованы Дюма, Булгаков и Майн Рид.
23 мая, 17:06
Стало известно имя «Золушки», потерявшей туфельку на параде Победы в Перми
10 мая, 05:21
Апрель
В пермскую колонию пытались передать наркотики изощренным способом
На запрещенные вещества среагировала служебная собака.
20 апреля, 06:16
Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края
2 апреля, 06:59
Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский
Это уже пятый зам руководителя ведомства.
2 апреля, 06:09
Март
В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа
Никто из сотрудников или осужденных не пострадал.
27 марта, 03:43
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
26 марта, 11:10
В Прикамье назначены новые руководители исправительных колоний вместо арестованных
21 марта, 05:01
Отправлен в СИЗО пытавшийся дать взятку начальнику пермской колонии предприниматель
19 марта, 16:38
Вынесен приговор сотруднику ИК из Прикамья, носившему на зону запрещенку за деньги
13 марта, 15:45
Февраль
В Пермском крае в СИЗО пытались доставить запрещенные предметы в кроссовках
14 февраля, 02:51

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