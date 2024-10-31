Хэппи нью еар

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Октябрь
Фотофакт. В центре Перми началась установка главной новогодней ели
31 октября, 08:45
Пермский край стал почти в два раза чаще отправлять сосны в другие регионы
19 октября, 11:50
Проект. Стало известно, сколько миллионов рублей потратят на главный ледовый городок Перми
18 октября, 08:17
Июль
Стало известно, как пермяки будут отдыхать в 2025 году
25 июля, 12:40
Апрель
С эспланады до сих пор не убрали новогодние декорации. В чем причина?
17 апреля, 02:25
Февраль
В Перми начинается демонтаж главного ледового городка и елки
Городок уже закрыт для посещения.
12 февраля, 06:40
Январь
Главный ледовый городок Перми вновь закроют
Находиться в «Лукоморье» во время потепления небезопасно.
31 января, 02:52
В пермской пятиэтажке случился пожар из-за гирлянды
Огонь потушили до прибытия пожарных.
22 января, 04:28
Медики рассказали, почему пермяки попадали в больницы в новогодние праздники
13 января, 10:10
Пили и не мерзли. По каким поводам в новогодние выходные к пермякам приезжала скорая
9 января, 10:26
В МЧС рассказали, сколько пожаров потушили за новогодние праздники в Пермском крае
Число пострадавших и пожаров снизилось, но число погибших увеличилось.
9 января, 04:02
Пермские власти рассказали о праздновании Рождества Христова в центре города
Праздничные мероприятия начнутся в 13:00.
7 января, 04:29
Как есть сладкое и не толстеть? Рассказывают пермские ученые
Даже «правильные» сладости не так правильны, как кажутся на первый взгляд.
6 января, 11:39
Пермская епархия рассказала, где и когда в Перми пройдут Рождественские богослужения
Главное богослужение будет в соборе на улице Монастырская, 95.
5 января, 08:51
Семейный релакс: пельмени в новогодние праздники
5 января, 04:00
Декабрь 2023
«Пусть наступающий 2024 год принесет вам мир». Глава Прикамья обратился к пермякам
Рассказываем, о чем говорил губернатор.
31 декабря 2023, 13:46
В МЧС предупредили об аномальных холодах в Пермском крае на новогодние праздники
31 декабря 2023, 13:03
Появилось новогоднее обращение Путина. Посмотрите его прямо сейчас!
Новый год уже наступил на Камчатке и Чукотке.
31 декабря 2023, 12:45
Пермские социологи измерили индекс «котлетки с пюрешкой». Узнайте цену обеда в Перми
31 декабря 2023, 10:21
В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности
29 декабря 2023, 12:23

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