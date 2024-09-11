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Химия

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В Прикамье введут отдельные стипендии для студентов-целевиков
Стипендия составит 10 тыс. рублей.
11 сентября 2024, 06:33
В пермском вузе прошел концерт на виолончели, созданной на 3D-принтере
Сыграл на музыкальном инструменте бывший выпускник высшего учебного заведения.
3 сентября 2024, 07:12
Российские производители удобрений уже закрыли половину потребности сезона -2024
Спрос на минудобрения со стороны российского АПК растет год к году.
19 апреля 2024, 14:19
2023
Царская водка и дьявольская руда. ТОП-5 необычных названий химических соединений
Ученые Пермского Политеха рассказали об истории названий и свойствах соединений.
10 ноября 2023, 06:27
2013
Предположения экспертов: Вероятный источник выброса — промышленное предприятие
Еще один вариант - выброс одорированного природного газа на одной из газораспределительных станций.
11 июля 2013, 06:40

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