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Хк молот

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Ноябрь
Пермский «Молот» проиграл ХК «Динамо-Алтай» в заключительном матче выездной серии
15 ноября, 02:28
Октябрь
ХК «Молот» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера
31 октября, 04:51
Вторая победа подряд после серии поражений! «Молот» обыграл «Олимпию»
25 октября, 15:20
«Сыты по горло поражениями». «Молот» уверенно победил «Ижсталь» после череды неудач
21 октября, 02:58
ХК «Молот» объявил, кто назначен главным тренером команды
19 октября, 09:43
Пермский «Молот» сокрушительно проиграл на выезде в Воскресенске
11 октября, 04:08
Пермский ХК «Молот» уступил победу в первом матче выездной серии игр
9 октября, 04:31
Сентябрь
Пермский ХК «Молот» потерпел крупное поражение на выезде в Тюмени
25 сентября, 02:56
Уверенная победа и эффектная драка в финале. «Молот» выиграл матч с ХК «СКА-Нева»
14 сентября, 07:09
Август
Пермский «Молот» расторг контракты с нападающим и защитником
17 августа, 07:43
Пермский «Молот» объявил о кадровых изменениях в клубе
7 августа, 12:29
Июль
В «Молоте» рассказали о состоянии здоровья вратаря после получения ожогов тела
12 июля, 06:05
Вратарь пермского «Молота» попал в больницу с ожогами 40% тела
Вратарь Егор Гуськов сейчас находится в сознании, говорит затруднительно.
11 июля, 15:49
Июнь
Из пермского ХК «Молот» ушли двое нападающих
25 июня, 12:59
Май
Пермский «Молот» подписал защитника и нападающего
11 мая, 04:18
Пермский ХК «Молот» продолжает обновлять состав команды
4 мая, 13:42
Состав пермского ХК «Молот» пополнил нападающий Павел Щербаков
4 мая, 09:24
Из пермского «Молота» ушел еще один нападающий
4 мая, 07:18
Еще один игрок пермского «Молота» покинул хоккейный клуб
3 мая, 10:59
ХК «Молот» покинул основной вратарь
Данил Кудашев продолжит карьеру в пензенском «Дизеле».
2 мая, 12:19

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