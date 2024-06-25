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Июнь
Фотофакт. Трофейная рыбалка на Каме! В Оханском округе поймали двухметрового сома
25 июня, 05:42
Апрель
Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалки
26 апреля, 12:26
Нерестовый период в 2024 году: что нужно знать рыболовам
19 апреля, 08:40
Рыбаки рассказали, как поймать карася
12 апреля, 12:50
Фото. Рыбаки в Прикамье хвастаются добытым за выходные уловом
8 апреля, 08:48
Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском крае
5 апреля, 07:44
Почему нельзя рыбачить в охранной зоне ЛЭП в Прикамье? Разъясняет ЕДДС
3 апреля, 12:13
Декабрь 2023
Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой
13 декабря 2023, 10:16
Ноябрь 2023
Самый длинный в России зиплайн построят в Губахе
Тросы натянут с горы Крестовой на гору Ладейная.
14 ноября 2023, 08:00

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