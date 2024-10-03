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Хохловка

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К причалу в Хохловке впервые пришвартовался теплоход. Фото и видео
3 октября, 08:04
Куда пойти с семьей 21 и 22 сентября? В Перми проходят сразу два фестиваля
21 сентября, 06:54
Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»
6 августа, 03:36
Спецпроект
Турниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»
Красочный фоторепортаж с первого дня уже традиционного культурного события.
Под Пермью отреставрируют старинную усадьбу зажиточного крестьянина
Работы будут оплачены из бюджета Пермского края.
16 июля, 07:14
В музее «Хохловка» появятся причал и благоустроенная набережная
13 июня, 06:07
Новые полосы на дороге в Хохловку в Прикамье начнут строить в мае 2024 года
29 марта, 04:45
В Хохловке трижды простятся с зимой и будут жечь три масленичных чучела
Архитектурно-этнографический музей обнародовал свои планы на масленичные гуляния.
7 марта, 14:01
В Пермском крае на дороге в Хохловку появятся новые дополнительные полосы
19 февраля, 13:02
На масленичные гуляния в Хохловке потратят более миллиона рублей
Закупка также включает в себя элементы оформления праздника.
5 февраля, 06:41
Здание администрации музея «Хохловка» в Прикамье разберут по бревнам
Работы по капитальному ремонту сооружения планируют закончить к концу 2024 года.
16 января, 06:04
Причал для судов в музее «Хохловка» в Пермском крае появится только летом 2024 года
Работы пришлось отложить из-за низкого уровня воды в Каме.
5 января, 14:29
2023
Экс-глава снесенного на Качканаре монастыря открыл буддийский центр под Хохловкой
25 декабря 2023, 05:05
Стало известно, кто будет реставрировать Преображенскую церковь в Хохловке
Стоимость работ — немногим больше 22 миллионов рублей.
8 декабря 2023, 11:41
Причал в Хохловке появится только в следующем году
Причина — обмеление Камы.
16 ноября 2023, 07:10
С 1 ноября пермские музеи повысят цены на билеты
25 октября 2023, 11:09
Краеведческий музей выбрал компанию для углубления Камы в «Хохловке» за 1,5 миллиона
17 октября 2023, 12:18
Музей «Хохловка» провел экскурсию потерявшейся игрушечной лошади
Нам всем не хватает добрых историй со счастливым финалом. Properm.ru рассказывает одну из них.
16 октября 2023, 11:49
Пермский краеведческий музей ищет компанию для углубления Камы. Зачем это нужно
2 октября 2023, 09:25
В «Хохловке» отремонтируют церковь, построенную в 1702 году
27 сентября 2023, 03:46

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