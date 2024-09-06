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Хоккейная команда

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2024
Состав ХК «Молот» пополнил чемпион мира
Денис Голубев играет на позиции нападающего.
6 сентября 2024, 11:37
2023
Конфликт в «Академии Молот»: родители vs тренер
Родители игроков уверены, что видео с издевательствами в раздевалке появилось именно сейчас не случайно.
14 сентября 2023, 11:22
2011
Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» сменил главного тренера
Новым наставником пермской хоккейной команды стал Александр Гулявцев.
30 сентября 2011, 07:04
В Ярославле началась церемония прощания с погибшими хоккеистами
Толпа желающих проститься с хоккейной командой «Локомотив» растянулась на полкилометра.
10 сентября 2011, 06:13
На месте катастрофы под Ярославлем обнаружены тела 42 погибших
Хоккеист Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов, которые выжили при крушении самолета, находятся в тяжелом состоянии.
8 сентября 2011, 05:19

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