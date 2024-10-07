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Холод

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Октябрь
В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание
7 октября, 07:14
Сентябрь
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
В ночь на 5 сентября в Прикамье ожидаются заморозки
2 сентября, 02:51
Май
В первые дни лета в Пермском крае ожидается потепление до +28°C
27 мая, 04:49
В Перми аномально холодный май за последние несколько десятков лет
12 мая, 12:58
Отопительный сезон в Перми продлят до 20 мая
10 мая, 12:15
Март
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня в Прикамье ожидается самая холодная ночь за всю неделю.
28 марта, 06:11
Январь
В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода
3 января, 06:12
В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам
3 января, 05:40
Декабрь 2023
В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно
12 декабря 2023, 14:22

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