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Октябрь
Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
Август
В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»
31 августа, 04:44
«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды
1 августа, 12:37
Июль
В центре Перми ограничена работа «Дома Демидовых». Его незаконно отключили от воды
16 июля, 07:46
Март
В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта
23 марта, 12:24
Октябрь 2023
«Не выходила на улицу и не планирую». Пермячка рассказала, как застряла в Махачкале из-за погрома в аэропорту
Тем временем аэропорт в Дагестане вернулся к работе.
30 октября 2023, 11:43

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