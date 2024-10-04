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2024
В Пермском крае чиновники признали храм вредным для детей
4 октября, 07:22
В Кунгуре археологи будут искать останки расстрелянного большевиками великомученика
14 августа, 08:02
В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи
Они были скрыты под слоем краски.
8 августа, 07:54
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
11 июня, 02:51
В Пермском крае похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета
Церемония прощания с мужчинами состоится 21 мая.
21 мая, 04:27
В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей
20 марта, 10:50
В Соликамске РПЦ передали два земельных участка из федеральной собственности
29 января, 11:14
2023
Фото. Храму при 190-летней пермской больнице подарили частицу мощей Александра Невского
Митрополит из Петербурга передал дар Пермской краевой клинической больнице.
7 декабря 2023, 06:41
В Перми, в микрорайоне Вышка-2 горел храм
Возгорание ликвидировано пожарными в 21:25.
24 сентября 2023, 18:49

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