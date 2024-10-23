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Художник

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2024
Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи
23 октября, 03:59
В Перми скончался заслуженный художник России Виктор Кузин
26 сентября, 14:01
Фото. В Перми появились ещё два мурала
27 августа, 05:18
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
26 июля, 08:25
Фото. Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре
8 июля, 08:48
Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
28 марта, 05:56
Сегодня в Перми по делу Петра Верзилова* прошли обыски
12 марта, 15:30
2023
В Перми пройдет благотворительный спектакль в поддержку особенных детей
Собранные средства пойдут на развитие творческого потенциала коллектива.
22 декабря 2023, 11:00
«Нет слов». В Перми появился составленный из кроссвордов арт-объект
29 августа 2023, 05:25
В Перми сносят дом на Пермской с работой пермского художника FFCHW
Работы по демонтажу и вывозу мусора должны закончить до конца месяца.
23 июня 2023, 09:51

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