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Хулиганство

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По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело
9 сентября, 11:05
Экипаж самолета из Москвы пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Лазер зеленого цвета светил слева от посадочного курса
2 августа, 10:37
В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре
31 июля, 12:18
Видео. В Перми на улице Ленина произошла массовая драка
17 мая, 08:15
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
30 апреля, 05:03
Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость
9 апреля, 17:17
Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана
27 февраля, 08:29
Жительницу Пермского края оштрафовали на смешную сумму за разгром супермаркета
Нарушительницу могли отправить под арест до 15 дней.
24 февраля, 09:46
Пермяк Глеб Писарев проходит по делу об избиении Алексея Шведа как свидетель
Ранее сообщалось, что баскетболиста у московского ресторана били четыре человека. Сейчас в деле только один обвиняемый.
6 февраля, 15:05
2023
Стало известно, что сделали с участниками «дела о фекалиях» на Садовом
Полиция ещё в ноябре определила всех участников инцидента.
5 декабря 2023, 16:32
2022
В Краснокамске вандалы осквернили памятник Ленину
Рисунок оперативно закрашен коммунальщиками
8 августа 2022, 10:01

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