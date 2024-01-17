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Хулиганы

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Январь
На улицах Кондратово в мороз почти раздетого мальчика подгоняли и пинали сверстники
17 января, 12:35
Декабрь 2023
В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале
13 декабря 2023, 09:33
Февраль 2023
В Перми с поезда «Абакан-Москва» сняли двух пьяных дебоширов
Мужчины ответят за мелкое хулиганство.
10 февраля 2023, 08:26

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