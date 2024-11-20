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Игорное заведение

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2024
В деле общественника, шантажировавшего казино, появился новый эпизод
Суд считает, что Дмитрий Печёнкин вымогал деньги у букмекерской конторы.
20 ноября 2024, 13:21
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
В отношении пяти местных жителей было возбуждено уголовное дело.
25 июля 2024, 08:38
2015
В Перми осудили владельцев подпольного казино
Прибыль злоумышленников составила 23 млн рублей.
11 сентября 2015, 06:10
2014
Полицейские ликвидировали в Перми игорное заведение
Незаконная деятельность велась в одном из зданий на улице Пушкина.
13 декабря 2014, 06:01
В Перми пресечена деятельность незаконного игорного заведения
Оно располагалось на улице Революции.
29 ноября 2014, 18:14
В Перми на шоссе Космонавтов закрыт подпольный игровой клуб
Сейчас полиция устанавливает личность владельца незаконного бизнеса.
11 сентября 2014, 03:59
В Перми в здании бильярдного клуба незаконно работало игорное заведение
Полицейские изъяли из помещения мониторы, системные блоки, покерный стол и карты.
11 марта 2014, 04:44
В Соликамске мужчина выплатит 2,1 миллиона за организацию игорного бизнеса
Юридическое лицо разместило лотерейные терминалы с денежным выигрышем вблизи крупных торговых центров и магазинов города.
7 марта 2014, 04:28
2013
В центре Перми опять закрыли игорное заведение
Решение о наказании владельца заведения примет суд. В настоящее время ведется следствие.
12 апреля 2013, 05:21

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