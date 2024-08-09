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Игровой клуб

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2024
В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей
Участники прикрывались деятельностью благотворительного фонда.
9 августа 2024, 06:31
Видео. В Пермском крае полиция пресекла работу подпольного казино
По факту инцидента проводится проверка.
25 апреля 2024, 11:35
2015
«Ромашки» спрятались: пермские активисты взялись за игровые автоматы у ЦКР
Участники движения «На игре» добились закрытия нескольких «игровых киосков».
23 октября 2015, 12:15
В центре Перми закрыли подпольное казино
Гостями заведения могли стать только постоянные клиенты, которые приходили по звонку. Персонал знал всех игроков в лицо.
12 августа 2015, 05:09
2014
Полиция закрыла два игорных заведения в Перми
Владельцы нелегального бизнеса пока не установлены.
2 сентября 2014, 07:03
В Мотовилихинском районе Перми закрыли игровой клуб
Из оборота полицейские изъяли более 40 единиц компьютерного оборудования.
12 апреля 2014, 05:21
В Прикамье закрыли очередной игровой клуб
Нелегальное заведение функционировало в одной из саун Краснокамска.
26 марта 2014, 06:15
В Перми в здании бильярдного клуба незаконно работало игорное заведение
Полицейские изъяли из помещения мониторы, системные блоки, покерный стол и карты.
11 марта 2014, 04:44
В Соликамске мужчина выплатит 2,1 миллиона за организацию игорного бизнеса
Юридическое лицо разместило лотерейные терминалы с денежным выигрышем вблизи крупных торговых центров и магазинов города.
7 марта 2014, 04:28
В Перми полицейские обнаружили игорный клуб, работавший под вывеской «Цветы»
В помещении был оборудован бар.
3 марта 2014, 07:11
Пермские полицейские закрыли кафе с игровыми автоматами
Пройти в заведение могли только лица, знающие специальный код.
17 февраля 2014, 06:31
2013
В центре Перми полиция закрыла нелегальный игровой клуб
Закрыли клуб прямо в день его открытия.
23 декабря 2013, 13:00
Полицейские обнаружили в Краснокамске подпольный игровой клуб
Заведение работало в помещении бывшего интернет-клуба.
19 декабря 2013, 05:19
В Соликамске полицейские пресекли работу нелегального игрового клуба
Заведение работало под вывеской компьютерного Интернет-клуба.
24 марта 2013, 04:15
В центре Перми закрыли очередной покер-клуб
Сотрудники полиции пресекли деятельность незаконного игорного заведения, открытого в самом центре Перми.
21 февраля 2013, 04:18
2011
Пермские полицейские проверили игровые клубы города
На прошлой неделе на территории Перми прошла проверка игорных заведений города, в ходе которой были изъяты 73 игровых аппарата.
18 июля 2011, 11:37

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