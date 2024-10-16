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Игры

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По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал
16 октября, 10:40
Спецпроект
«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду
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В сети появился новый трейлер игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии
27 августа, 13:16
Пермский край вошел в двадцатку регионов России по активности геймеров
16 августа, 06:00
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью
Мифическая «Чёрная книга» вернется на экраны игроков.
29 июля, 06:42
У хомяка появились конкуренты? Новые кликеры выходят на игровой рынок
17 июля, 05:28
Хомячье потрясение? Почему россияне устремились в игру-кликер
Узнайте, можно ли заработать деньги в Hamster Combat (16+), почему к нему присоединяются миллионы пользователей ежедневно и как добывать монеты для грызуна.
19 июня, 13:27
В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
18 июня, 04:50
Hamster Kombat: как заработать миллионы монет без вложений в популярной игре
10 июня, 14:17
Провал российский игры «Смута» помог пермской инди-студии «Мортёшка»
Новая игра от пермских разработчиков выйдет в следующем году.
23 апреля, 10:53
Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках
Игра «Танки Онлайн» была выпущена еще в 2009 году.
25 марта, 05:39
2023
Демо-версия игры «Лихо одноглазое» от пермской студии вышла в Steam
Проект студии «Мортешка» основан на славянском фольклоре.
24 октября 2023, 02:19
Демо-версия игры «Лихо одноглазое» от пермской инди-студии выйдет этой осенью
14 сентября 2023, 02:23
Пермская студия «Мортешка» анонсировала свою третью игру «Лихо одноглазое»
15 мая 2023, 12:09
Игра «Черная книга» пермской инди-студии «Мортёшка» стала доступна на iOS
В 2021 году в рейтинге журнала «Игромания» «Книга» была признана лучшей ролевой игрой.
24 апреля 2023, 06:26

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