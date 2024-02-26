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Игжн

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2024
Проголосовали двое умерших и дети. УК в Закамске фальсифицирует протоколы собраний
26 февраля, 08:58
В Пермском крае сменился руководитель инспекции госжилнадзора
Александр Евсюков возглавлял ИГЖН с 2018 года.
5 января, 13:47
2023
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
6 декабря 2023, 07:25
В ИГЖН выявили случаи подделки доверенностей от руководителей УК Прикамья
21 ноября 2023, 04:57
Пермяки полгода переплачивали за горячую воду. Как им вернуть деньги
17 июля 2023, 07:14
2022
Почти половина претендентов на должность руководителя УК в крае не могут справится с экзаменом ИГЖН
Квалификационное испытание в ИГЖН является обязательным
17 августа 2022, 14:49

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