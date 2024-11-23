О деле узнал в зоне СВО. Экс-замначальника колонии в Прикамье оставили в СИЗО

Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года.