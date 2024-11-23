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Ик

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2024
Часть заключенных, организовавших беспорядки в ИК-9, подписали контракты с Минобороны
23 ноября 2024, 11:43
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
Священнослужителя обвинили в хищении реликвий на общую сумму в 23,1 млн рублей.
11 июня 2024, 02:51
В пермскую колонию пытались передать наркотики изощренным способом
На запрещенные вещества среагировала служебная собака.
20 апреля 2024, 06:16
О деле узнал в зоне СВО. Экс-замначальника колонии в Прикамье оставили в СИЗО
Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года.
10 апреля 2024, 10:48
Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края
Они исполнил казачью песню про войну.
2 апреля 2024, 06:59
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
Дмитрия Ассанова задержали 19 марта во время рабочего совещания в ИК-29 на глазах у подчиненных.
26 марта 2024, 11:10
«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии
Сейчас глава колонии находится в СИЗО.
21 марта 2024, 04:29
2014
В колонии Пермского края умер экс-депутат Петербурга Юрий Шутов
По одной из версий, у пожизненно осужденного случился инфаркт.
15 декабря 2014, 12:27
В Прикамье за антисанитарию оштрафовали колонию-поселение
Прокуратура выявила ряд нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4 декабря 2014, 05:28
2013
Осужденные одной из колоний Прикамья спасли семью от пожара
Руководство учреждения поощрило спасателей за проявленную смелость.
1 марта 2013, 03:32
Сотрудник колонии поставлял героин осужденным
Теперь подозреваемый, скорее всего, окажется по другую сторону решетки.
21 января 2013, 07:28
2012
Осужденный пермской колонии попросил руководство выпустить его для поиска работы
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае разбирается с жалобой, поступившей от заключенного одной из колоний.
8 февраля 2012, 07:57

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