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Икона

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2024
Коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери
Покупатель решил на время передать икону в один из пермских храмов.
2 мая 2024, 05:52
2013
Пермяки могут увидеть мощи святителя Феодосия Черниговского
Икону привезли в храм Вознесения Господня 2 февраля.
3 февраля 2013, 17:28
2012
В Пермском крае полицейские передали икону храму
Икона Матроны Московской была написана на благотворительные средства кунгурских полицейских.
11 ноября 2012, 05:37
2010
В Пермь привезут Чудотворную икону, исцеляющую пьянство
С 20 по 26 августа на «Пермской ярмарке» пройдет выставка «Православная Русь».
17 августа 2010, 10:32
Пермская икона из реставрационного центра им.Грабаря цела
Во время пожара она была уже в Перми.
23 июля 2010, 08:18
В выходные в Прикамье пройдут три крестных хода
Самый длинный крестный ход пройдет до Белой Горы.
21 июля 2010, 10:23

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