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Ильинский

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2024
Еще в три населенных пункта Пермского края смогут заходить круизные лайнеры
Причалы поставят в Добрянке, Осе и Ильиинском.
5 декабря 2024, 03:23
В ДТП на трассе Пермь-Ильинский погибли два человека
Водитель легковой машины по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.
20 июня 2024, 16:00
В ходе СВО погиб сотрудник «Центра помощи детям» из Ильинского
Дмитрий Аристов заключил контракт в ноябре прошлого года.
31 мая 2024, 14:02
Житель Ильинского пытался в суде доказать свой призыв в армию незаконным
Он указывал на свое состояние здоровья и жалобы.
27 апреля 2024, 10:22
Ильинский может получить статус исторического поселения
Это позволит сохранить архитектурные памятники посёлка.
23 апреля 2024, 05:20
Самовольно подсоединившая к электросетям дом в Ильинском женщина заплатит 187 тысяч
Такое решение принял суд по иску энергетиков.
1 апреля 2024, 11:57
2023
В Ильинском округе на пожаре погиб мужчина
30 декабря 2023, 11:33
2013
Жителя посёлка Ильинский осудят за убийство
Обвиняемый убил приятеля за отказ в приобретении очередной дозы спиртного.
29 января 2013, 10:03
2012
Пожар в Ильинском унес жизни двух человек, личности которых не установлены
Тела мужчины и женщины были обнаружены в ходе тушения.
5 декабря 2012, 10:42
2010
Пермские фермеры ищут бизнес-схемы
Первый Форум малого и среднего агробизнеса в Ильинском показал неприспособленность сельхозпроизводителей к рыночным отношениям.
27 сентября 2010, 05:49
В Ильинском возродят традиции
Форум малого и среднего бизнеса «Ильинский торжок» пройдет в поселке Ильинский 25 сентября.
22 сентября 2010, 10:50
Малый и средний агробизнес обсудят свое будущее в Ильинском
Помимо круглых столов и семинаров, участников Форума ждет ярмарка, «овощной» аукцион и историческая реконструкция.
20 сентября 2010, 05:44

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