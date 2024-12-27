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Ильинский район

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2024
Черная плесень и фантомная лаборатория. В Прикамье наказали производителя творожков
27 декабря 2024, 03:43
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
Инцидент произошел на автодороге Пермь — Ильинский.
5 сентября 2024, 02:45
В сентябре пермяки не раз смогут увидеть полярное сияние
Причиной тому станет высокая магнитная активность солнца.
4 сентября 2024, 09:40
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
В этот раз оно украсило ночное небо Ныроба.
13 августа 2024, 06:42
2013
Пьяная ссора двух сестер закончилась поножовщиной
Одна сестра нанесла второй ножевое ранение в шею.
7 апреля 2013, 07:15
Житель Ильинского района избил участкового
34-летний житель деревни Нигили обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
30 января 2013, 05:50
2011
В Чермозе двое молодых людей украли иконы у 85-летней старушки
Подозреваемых удалось найти в Перми и арестовать при попытке продать краденное.
19 августа 2011, 07:52
2010
После столкновения с «Тойотой» в Ильинском районе перевернулся ВАЗ
В аварии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок.
20 сентября 2010, 06:17

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