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Илья лисняк

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2024
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата из Перми
31 октября, 12:04
Назначен новый пермский депутат вместо сбежавшего из России Лисняка
25 января, 05:33
2023
Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ
Мандат был вакантным с конца ноября.
15 декабря 2023, 09:40
Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка
7 декабря 2023, 08:57
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Лисняк находится в розыске по уголовному делу.
30 ноября 2023, 10:35
Комитет Заксобрания Прикамья выступил за лишение мандата депутата, уехавшего из РФ
Депутат не возвращается в РФ из-за уголовного дела.
29 ноября 2023, 09:18
Сбежавшего из РФ пермского депутата Илью Лисняка хотят лишить полномочий
16 ноября 2023, 08:35
В пермском отделении «Справедливой России» прокомментировали дело Ильи Лисняка
Партийцы пообещали следить за ситуацией.
20 апреля 2023, 11:34
Комиссия краевого Заксобрания вынесла предупреждение депутату Илье Лисняку
11 апреля 2023, 06:53

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