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Имущество

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2024
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей
21 мая, 03:10
Власти Пермского округа оштрафованы за незаконную аренду водопровода
26 апреля, 07:26
За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения
24 апреля, 07:23
За салюты во время СВО. В Пермском крае терроризируют семью американца
Пермячка говорит, что ей страшно приезжать на дачу.
22 апреля, 03:49
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
26 марта, 07:10
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
13 марта, 12:36
Пермский молокозавод признан банкротом
На 29 января общая задолженность предприятия составила 16,4 млн рублей.
14 февраля, 13:39
В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу
14 февраля, 06:45
У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках
6 февраля, 07:08
Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО
Гендиректором компании остался Игорь Вылеток.
24 января, 13:24
2023
Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»
6 декабря 2023, 07:08
По иску Генпрокуратуры изъят имущественный комплекс пермского АО «39 Арсенал»
12 сентября 2023, 14:34
2021
Доследственную проверку законности передачи больничного пищеблока в Чайковском продлили
В 2019 году компания «Элиона» выкупила пищеблок Чайковской городской больницы за 5,5 млн рублей.
6 августа 2021, 08:40

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