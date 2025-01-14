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Индия

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Январь
Компания Azur Air будет летать из Перми в Гоа и на Пхукет до апреля
14 января, 05:33
Декабрь 2024
Самолет из Перми до индийского Гоа улетел полным
5 декабря 2024, 15:36
Октябрь 2024
Пермячка стала первой вице-миссис мира на международном конкурсе красоты
Девушка стала одной из лучших участниц и покорила жюри в конкурсе талантов.
28 октября 2024, 11:43
Появились прямые рейсы из Перми в Индию и Таиланд
Улететь в жаркие страны без пересадки можно до конца марта.
1 октября 2024, 12:53
Сентябрь 2024
Железнодорожный терминал в Перми построит индийский миллиардер
Сейчас проект находится на начальной стадии.
19 сентября 2024, 06:44
Август 2024
Зимой пермяки смогут полелеть в Индию
Авиакомпания Azur Air запланировала полеты этой зимой из Перми в индийский штат Гоа. Сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
18 августа 2024, 08:56
Июнь 2024
«Конкуренция нужна». В Перми растет количество студентов-иностранцев
Больше всего студентов приезжает к нам из Индии.
10 июня 2024, 05:27
Апрель 2024
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
12 апреля 2024, 08:59
Январь 2024
В Пермском крае родители назвали новорожденную дочь Россией
Интерны из Индии отметили, что у новорожденной отличный аппетит.
25 января 2024, 11:39

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