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Индустриальный район

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Октябрь
В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев
23 октября, 09:50
Сентябрь
В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы
18 сентября, 09:03
Пермяки заметили автомобиль реанимации у автобусной остановки. Что произошло?
5 сентября, 06:43
В Перми планируют открыть супермаркеты федеральной сети
3 сентября, 11:44
Август
В Перми часть Индустриального района осталась без света
29 августа, 09:28
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
23 августа, 06:17
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
23 августа, 03:49
Июль
Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов
23 июля, 03:44
В Перми приведут в порядок фасады семи многоэтажных домов на Садовом
Работы выполнят до конца следующего года.
16 июля, 06:44
В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира
На восстановление облика зданий потратят 400 миллионов рублей.
15 июля, 08:13
За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити
4 июля, 04:36
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
Июнь
В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка
24 июня, 03:37
Апрель
В трех районах Перми пройдут отключения воды во время майских праздников
24 апреля, 12:50
В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей
22 апреля, 11:04
В Индустриальном районе Перми во время движения загорелся грузовик
9 апреля, 08:21
Март
Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды
26 марта, 05:27
В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда
21 марта, 12:17
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08
Февраль
В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу
По словам местных жителей, им предъявляют слишком большие счета за свет.
19 февраля, 05:04

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