properm.ru
ГлавноеВсе новости

Инфекция

Выбрать дату
2024
Опасный вирус попал в Россию. Чем страшен Коксаки, рассказала пермский врач
14 ноября, 08:02
После цыганской свадьбы в Перми произошла вспышка кори
22 октября, 07:27
В Прикамье стали известны результаты анализов трупа свиньи на чуму и сибирскую язву
26 июля, 11:17
В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человек
26 июля, 03:46
В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?
24 июля, 06:05
Как понять, что у тебя корь? Отвечают профессионалы
14 июня, 05:48
Пермский край в лидерах по заболеваемости COVID-19 в России
21 мая, 09:34
Появилась информация о вспышке опасного заболевания в пермском офисе РЖД
21 марта, 09:54
2023
Россиянина госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
1 июля 2023, 08:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика