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Инфляция

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Октябрь
В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
24 октября, 05:51
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос, увеличилась и переплата
14 октября, 08:36
Спецпроект
Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем
Главным политическим событием этой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
Пермякам обещают к 2027 году зарплату почти в 120 тысяч рублей. К чему это приведет?
22 сентября, 08:04
В Пермском крае инфляция несколько снизилась, но остаётся выше общероссийской
19 сентября, 05:41
К чему приведет повышение ключевой ставки до 19%
13 сентября, 13:00
Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности
6 сентября, 03:48
Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?
2 сентября, 06:59
Август
В Пермском крае в июле годовая инфляция достигла 9,89%
16 августа, 13:19
В Пермском крае выросли цены на картофель, электронику и коммуналку
14 августа, 12:38
В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?
8 августа, 10:49
В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%
1 августа, 04:56
Июль
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
Стоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%
4 июля, 05:55
Июнь
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
23 июня, 10:33
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
18 июня, 10:27
Экономисты поясняют, чего ждать от рубля в новых реалиях
Ценовая гонка, рост курса — это еще не все.
14 июня, 14:53

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