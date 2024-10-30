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Информационная безопасность

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2024
Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях
Методика вошла в число победителей конкурса Академии управления МВД РФ «Научная книга».
30 октября 2024, 11:00
Пермское отделение «МегаФона» возглавил Андрей Шмалев
Ранее мужчина руководил новгородским отделением компании.
10 июня 2024, 05:22
Образовательный марафон «Безопасная цифра» стартовал в Перми
Участники марафона обсудили развитие программ по защите детей в цифровой среде и образовательные проекты в Пермском крае.
20 апреля 2024, 09:55
2016
Шпионские страсти. В Губахе задержан мужчина за незаконную интернет-покупку
Из-за границы он заказал спецоборудование для слежения и незаконного получения информации.
5 февраля 2016, 14:45
2014
Россия и Китай будут вместе присматривать за киберпространством
Страны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности.
12 ноября 2014, 04:44

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