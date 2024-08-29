Информационные технологии

МойСклад. Теперь мы знаем, где малому бизнесу найти удобный сервис для торговли

Еще 11 лет назад, в 2007 году, руководители многих российских компаний настороженно относились к SaaS-сервисам, а рынка недорогих отечественных программных продуктов для малого и среднего бизнеса практически не было. Именно тогда компания МойСклад одной из первых (а может даже первой) в стране предложила решение для управления торговлей. Сегодня у облачного сервиса МойСклад порядка 20 тысяч клиентов и миллион пользователей.