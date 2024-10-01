Информация

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Октябрь 2024
Пермяки жалуются на частые опоздания электричек
ППК объясняет такие задержки электричек техническими причинами.
1 октября 2024, 02:54
Июнь 2024
Видео. В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки
Однако сразу десятерых она выкормить не смогла.
23 июня 2024, 09:31
Апрель 2024
В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье
22 апреля 2024, 07:44
Март 2024
«Списали деньги два раза». Мэрия Перми — о сбоях работы валидаторов в транспорте
Списания средств с карты могут задерживаться из-за отсутствия прямого соединения валидаторов с интернетом.
25 марта 2024, 13:04
В Пермском крае бизнесмен распространял рыбную продукцию неизвестного происхождения
13 марта 2024, 09:10
«Тротуар покрыт льдом». Как мэрия Перми реагирует на жалобы пермяков о гололеде
Жалоба жителей Кировского района донесена до местной подрядной организации.
7 марта 2024, 13:15
Февраль 2024
В 2023 году в Прикамье женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений
Большая часть противоправных деяний была совершена безработными.
12 февраля 2024, 05:31
Декабрь 2023
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
Информации по уходу Баскакова из администрации нет.
18 декабря 2023, 07:20
Октябрь 2023
Пермяк попался на торговле персональными данными. Выручка превысила 17 миллионов
Задержана также группа его подельников из шести человек
24 октября 2023, 15:29
Вступил в силу закон, защищающий от кражи денег с карты
С 21 октября между Банком России и МВД начнется онлайн-обмен информацией о мошеннических операциях, сообщили в Центробанке.
20 октября 2023, 21:53

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