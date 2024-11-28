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Инфраструктура

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2024
В центре Перми за 350 миллионов продается двухэтажный торговый центр
Здание полностью заполнено арендаторами.
28 ноября 2024, 04:11
В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения
В следующем году капитальный ремонт будет проведен в 39 объектах здравоохранения.
18 сентября 2024, 06:29
Власти Перми хотят ввести туристический налог
Предлагаемый платеж составляет 100 рублей.
11 сентября 2024, 02:51
Фото. В Перми открылись два новых сквера
Обустройство новых мест отдыха прошло в рамках проекта «Пермь в порядке».
4 сентября 2024, 03:55
Этой осенью в Перми пройдет II Всероссийский круизный форум
На площадке мероприятия соберутся лидеры речного круизного туризма и пассажирского транспорта.
28 августа 2024, 02:54
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе
Средства на эти цели депутат предлагает предусмотреть на 2025 год.
27 августа 2024, 09:59
Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
Бывший руководитель «Горсвета» Андрей Углов покинул пост 28 июня.
31 июля 2024, 07:21
В Чердыни построят визит-центр
Компания заключила соглашение с властями о совместном развитии туристического потенциала округа.
29 июля 2024, 03:50
Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири
Предполагается объединение деревни Сибирь с селом Висим.
26 июля 2024, 04:57
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
Ключевые инфраструктурные проекты региона обсудили на встрече глава Прикамья Дмитрий Махонин и министр транспорта РФ Роман Старовойт.
12 июля 2024, 02:48
Власти объяснили гору мусора в парке аттракционов «Счастье есть»
За забором ограждении лежат белые мешки и части аттракционов.
29 мая 2024, 11:35
Пермская судоверфь установит в Соликамске модульный причал для музея
В Соликамске идет подготовка к 600-летию города в 2030 году.
19 апреля 2024, 12:21
Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами
На площадке Колхозного рынка установлена зона КРТ.
13 марта 2024, 10:27
В пермском микрорайоне Новобродовский построят пожарное депо за 72 миллиона рублей
29 февраля 2024, 06:13
2023
Свыше 300 тысяч пермяков этой зимой получат более надёжное теплоснабжение
3 августа 2023, 16:03

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