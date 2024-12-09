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Иностранные агенты

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2024
Санта-Клауса требуют признать иностранным агентом
9 декабря 2024, 07:57
Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов
Информация об этом появилась в картотеке Мотовилихинского суда.
3 сентября 2024, 05:45
2015
Краевой минюст признал ПРПЦ «иностранным агентом»
В ходе проверок сотрудники минюста выявили признаки сотрудничества НКО с «иностранными инвесторами».
4 сентября 2015, 12:30
2013
Центр ГРАНИ «победил» прокуратуру в деле об «иностранных агентах»
Суд окончательно постановил, что правозащитный центр не является иностранным агентом.
11 ноября 2013, 08:25
Гражданские организации Перми: Никакие мы не иностранные агенты
Пермская гражданская палата, Пермский региональный правозащитный центр, Молодёжный «Мемориал» и Центр ГРАНИ могут оказаться под угрозой закрытия.
20 мая 2013, 09:59

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