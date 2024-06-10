properm.ru
ГлавноеВсе новости

Иностранцы

Выбрать дату
2024
«Конкуренция нужна». В Перми растет количество студентов-иностранцев
10 июня, 05:27
Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
Мужчина вел преступную деятельность в течение нескольких лет.
26 февраля, 11:15
Пермяк запустили нелегальный бизнес по оформлению сертификатов для иностранцев
21 февраля, 07:20
В Пермском крае почти в два раза выросло число депортаций иностранцев
15 февраля, 05:47
2023
Два египтянина напали на пермяка и отобрали у него ноутбуки и другие гаджеты
28 декабря 2023, 09:36
2022
В Пермском крае предложили увеличить стоимость патента на работу для иностранцев
С законопроектом о повышении стоимости патента на работу для иностранных граждан выступило краевое правительство, сообщает Коммерсантъ-Прикамье.
13 ноября 2022, 05:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика