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Инспекция

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Ноябрь
В Перми состояние объекта культурного наследия признали неудовлетворительным
11 ноября, 15:05
Сентябрь
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
4 сентября, 10:02
Июль
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
24 июля, 08:29
В Перми жителям одного дома вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллионов
9 июля, 03:19
Февраль
Краевую инспекцию госжилнадзора Прикамья возглавил Михаил Ширяев
К исполнению обязанностей чиновник приступил с 26 февраля 2024 года.
26 февраля, 10:57

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