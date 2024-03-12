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Интернет-магазин

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Март
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если не пришел товар из интернет-магазина
12 марта, 10:28
Январь
В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport
12 января, 08:54
Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»
Теперь магазины обоих брендов будут работать под одним названием.
11 января, 05:34
Октябрь 2023
Крупный логистический центр Wildberries может открыться в Прикамье
20 октября 2023, 06:47

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