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Инвалид

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Июнь
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
23 июня, 06:17
Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру
15 июня, 10:22
Май
Пятнадцать инвалидов из Чернушки лишены средств реабилитации из-за чиновников
13 мая, 15:54
Апрель
Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом
9 апреля, 06:26
Март
Власти Горнозаводска четыре года игнорируют права инвалида-колясочника
21 марта, 04:46
Житель Краснокамска обокрал квартиру слепого мужчины, с которым выпивал на лавочке
14 марта, 04:49
Февраль
Пермяк требует от предпринимателя 3 миллиона рублей за потерянную ногу
24 февраля, 13:24
В Губахе Фонд соцстрахования год ремонтировал инвалиду слуховой аппарат
Только через суд мужчина смог добиться нового.
16 февраля, 13:49
Сентябрь 2023
Инвалид из Чайковского получил компенсацию за падение на обледенелом тротуаре
12 сентября 2023, 03:00
Август 2023
Инвалиды в Мотовилихе не могут попасть в отделения почтовой связи
26 августа 2023, 07:23
В Чайковском женщина-инвалид упала с коляски и сломала оба бедра из-за чиновников
5 августа 2023, 13:56

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