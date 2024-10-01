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Инвалидность

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Октябрь
Бойцу СВО в Прикамье отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения
1 октября, 04:50
Август
Выпускник детдома доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в ПГНИУ
Молодой человек поступил на направление по работе с молодежью.
1 августа, 07:22
Апрель
В Чердыни инвалид только через суд добился от чиновников прогулочной коляски
16 апреля, 04:43
Март
Пятилетнюю девочку из Перми чиновники не хотели снабжать инвалидной коляской
Прокуратура подала иск к отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю
4 марта, 15:22
Декабрь 2023
В Перми прокуратура ответит на вопросы о соблюдении прав инвалидов
25 декабря 2023, 11:09

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