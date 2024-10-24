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Инвалиды

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2024
С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом
24 октября, 03:40
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
15 октября, 11:17
Единственная база отдыха для маломобильных людей в Перми может закрыться
7 октября, 03:54
Власти Перми хотят ввести туристический налог
11 сентября, 02:51
Инвалид-колясочник через суд добивается ремонта тротуаров в Мотовилихе
21 августа, 15:54
Государству достались 15 миллионов, принадлежавших инвалидам из Красновишерска
14 августа, 16:11
В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу
25 июля, 10:38
Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ
18 июня, 10:51
Пермские инвалиды не могут воспользоваться услугами двух медучреждений в Мотовилихе
20 мая, 13:34
Глава СК Бастрыкин взял на контроль восстановление прав инвалида в Пермском крае
11 мая, 12:50
В Чердыни инвалид только через суд добился от чиновников прогулочной коляски
16 апреля, 04:43
Пять кочёвских инвалидов продолжают в суде бороться за средства реабилитации
1 апреля, 15:33
Власти Горнозаводска четыре года игнорируют права инвалида-колясочника
21 марта, 04:46
Мэрию Перми оштрафовали за нарушения требований доступной среды на улицах Мотовилихи
19 марта, 07:27
Житель Краснокамска обокрал квартиру слепого мужчины, с которым выпивал на лавочке
14 марта, 04:49
Ребенок-инвалид по зрению пожаловался на нарушение прав в пермском СК им. Сухарева
1 марта, 14:01
2023
Пермские инвалиды смогут обратиться в прокуратуру во время «прямой линии»
27 декабря 2023, 10:07
В Перми прокуратура ответит на вопросы о соблюдении прав инвалидов
25 декабря 2023, 11:09
Инвалид ждет автобуса на обочине. Пермячка пожаловалась на необорудованную остановку
10 октября 2023, 06:25
Инвалид из Чайковского получил компенсацию за падение на обледенелом тротуаре
12 сентября 2023, 03:00

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