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Инвестиции

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Октябрь
Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов
2 октября, 03:45
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54
В Перми планируют установить зону для строительства крытого футбольного манежа
22 сентября, 11:22
Август
На «Технопроме 2024» обсудили программу научно-технического развития Прикамья
30 августа, 09:37
В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»
30 августа, 07:04
В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда
30 августа, 06:29
Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани
24 августа, 06:14
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
21 августа, 11:35
Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес
7 августа, 05:20
Крупнейший производитель фанеры в России купил краснокамский ЦБК
Компания «Свеза» подтвердила покупку комбината.
5 августа, 12:39
Июль
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта
Владельцы отеля Apri Polet планируют собственными силами запустить пешеходное движение от отеля до аэровокзала.
19 июля, 11:44
Доллар упадет до 50 рублей? Что происходит на рынке иностранной валюты
2 июля, 08:53
Июнь
Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России
25 июня, 10:50
Пермский завод начал производство оздоровительных напитков
21 июня, 03:32
Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО
О строительстве крематория в Перми
19 июня, 09:38
Май
Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в Европе
23 мая, 08:27
Прикамье и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности и науки
23 мая, 03:30
Апрель
Эксперт назвал самую перспективную инвестицию денег в 2024 году
Как начать инвестировать и куда стоит вкладывать средства сегодня
16 апреля, 16:49

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