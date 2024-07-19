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Инвестор

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Июль
Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам
19 июля, 10:02
Апрель
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
13 апреля, 05:38
Март
В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей
20 марта, 10:50
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
11 марта, 04:54
Январь
Центр пляжных видов спорта может появиться в Перми
29 января, 13:39
Власти Перми ищут за 225 млн рублей инвестора для застройки микрорайона ДКЖ
25 января, 05:47
В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку
22 января, 05:48
Декабрь 2023
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
21 декабря 2023, 08:09

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