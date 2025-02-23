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Инвесторы

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2025
Сергей Белов приглашает инвесторов к участию в строительстве апарт-отеля в Чусовом
23 февраля, 09:55
2024
В Перми появится копия ботика Петра I
Корабль могут спустить на воду летом 2025 года.
28 октября 2024, 09:26
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
Музей был закрыт прошлым летом.
21 августа 2024, 11:35
В Перми планируется перезапуск частного музея авиации
Музей был закрыт летом прошлого года.
24 июля 2024, 10:57
Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений
Строительство на территории ООПТ запрещено законодательством.
5 марта 2024, 11:42
2023
Территорию Центрального рынка в Перми хотят застроить высотками
Потенциальный застройщик уже известен.
12 декабря 2023, 06:40
Третий мост через Каму в Перми построят с помощью концессионного соглашения
Если в строительство вложится частный инвестор, проезд по новому мосту может стать платным.
28 ноября 2023, 12:31
2015
Власти Прикамья планируют сохранить для инвесторов льготу по налогу на прибыль
4 сентября 2015, 07:33

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