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Инженер

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2024
В пермском вузе прошел концерт на виолончели, созданной на 3D-принтере
Сыграл на музыкальном инструменте бывший выпускник высшего учебного заведения.
3 сентября 2024, 07:12
Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов
Новый глава начал свою карьеру в СИБУРе в 2006 году.
19 января 2024, 10:50
2011
На пермском предприятии погиб инженер-энергетик
Пренебрежение к правилам безопасности привело к смертельному падению.
12 мая 2011, 05:14

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