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Ипотека

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Октябрь
«Корпорация развития Пермского края» запустила программу продажи квартир в рассрочку
29 октября, 09:52
Сбербанк поднял ставку по ипотеке. Во сколько обойдется пермяку однушка в новостройке
22 октября, 08:18
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос, увеличилась и переплата
14 октября, 08:36
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
К чему приведет повышение ключевой ставки до 19%
13 сентября, 13:00
Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности
6 сентября, 03:48
Август
Аналитики предсказывают снижение цен на квартиры в новостройках
20 августа, 12:23
Что ожидает рынок жилья после повышения ключевой ставки? Отвечает пермский эксперт
8 августа, 09:13
За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%
1 августа, 03:53
Июль
Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых
29 июля, 09:06
В пермских новостройках средняя цена квадрата за год выросла более чем на 20%
24 июля, 03:43
Пермякам рассказали про спрос на каркасные дома
16 июля, 10:42
В России продлили программу семейной ипотеки до 2030 года
10 июля, 12:46
Спецпроект
Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки
К чему готовиться и нужно ли покупать новую квартиру в ближайшее время — читайте в материале.
Повышение зарплаты и увеличение пенсионных выплат — что ждет россиян в июле 2024
Узнайте, какие льготные нововведения и прибавки государство выпустит уже в середине лета. Подробнее — в материале Properm.
1 июля, 13:54
Июнь
Эксперты по недвижимости рассказали, что нужно знать перед покупкой квартиры
11 июня, 10:00
Май
Фото. В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей
Два санузла с ванной, душевой и сауной, два балкона, гардеробная и панорамный обзор из окна.
24 мая, 05:06
В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов
21 мая, 06:25
Апрель
Спецпроект
Маленькая, но зато своя: самые дешевые студии в Перми
В поисках доступного жилья корреспондент Properm.ru решила проанализировать предложения на популярном сайте объявлений Avito. И вот что удалось найти.

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