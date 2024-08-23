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2024
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
23 августа, 03:49
В Перми снесли пристройку к зданию на Октябрьской площади
26 июля, 05:52
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля, 09:55
Пермские чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города
Первый иск рассмотрят уже в конце июля.
17 июля, 07:20
Пермская инспекция хочет изъять несколько строений «Усадьбы пароходчика Мешкова»
2 июля, 03:03
Дочь пермского шансонье Наговицына пыталась отсудить 400 тысяч у издателя песен
19 июня, 09:08
Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку
5 июня, 03:17
Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей
Ранее власти Перми через суд расторгли договор аренды торгового центра с ООО «Кама-Урал».
25 марта, 04:50
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
19 марта, 07:32
Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом
11 марта, 11:41
«Гортранс» через суд взыскивает ущерб за повреждение остановочного павильона
1 марта, 09:02
Одна из последних компаний Дмитрия Рыболовлева закрывает бизнес в Перми
15 февраля, 05:45
Пермский миллиардер подал в суд на музей современного искусства PERMM
13 февраля, 12:12
2023
Пермячка требует за некачественный кухонный гарнитур более 1 миллиона рублей
25 декабря 2023, 10:52
Жительница Кунгура отсудила у администрации Сочи деньги за падение с обрыва
Кунгурячка оценила свои страдания в 300 тысяч рублей.
28 марта 2023, 12:26

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