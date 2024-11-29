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Искусственный интеллект

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2024
Искусственный интеллект стали использовать для создания подарочных карт
29 ноября, 11:51
Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров
16 июля, 04:52
У ChatGPT появилось приложение для компьютеров. И вот зачем оно вам
11 июня, 09:26
Видео. Пермский фотохудожник «оживил» памятники с помощью искусственного интеллекта
10 июня, 06:09
В Перми подорожают макароны. Рассказываем, почему и на сколько
8 февраля, 06:46
В пермском межвузовском кампусе ИИ будет распознавать угрозу по поведению людей
25 января, 07:09
2023
Экс-директор пермского музея открывает галерею в Берлине
Марат Гельман* планирует заняться искусством, созданным искусственным интеллектом.
3 апреля 2023, 11:06

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