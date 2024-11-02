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Искусство

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Ноябрь
«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»
2 ноября, 07:52
Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»
1 ноября, 09:46
Октябрь
В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов
31 октября, 10:45
В новом здании художественной галереи в Перми покажут уникальную скульптуру Христа
30 октября, 07:57
Возврат средств за съемки в Прикамье получат шесть фильмов и сериалов
26 октября, 06:24
В Перми простились с актером из сериала «Гастролеры» Сергеем Белым
24 октября, 02:34
Пермская опера из-за окончания лицензии на три спектакля покажет их в последний раз
23 октября, 11:18
Фотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»
22 октября, 16:45
Фотография уроженки Прикамья появилась в модном журнале Vogue
19 октября, 11:06
В Перми передумали открывать кинопарк на Заводе Шпагина
10 октября, 03:00
Сентябрь
Фото. Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
19 сентября, 06:01
«Первая в России Джоконда». Пермячка объяснила экстравагантную смену фамилии
18 сентября, 12:02
Пермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?
11 сентября, 05:39
Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на Крисанова
9 сентября, 04:54
Август
Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»
9 августа, 07:58
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
7 августа, 07:07
Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми
6 августа, 07:51
Июль
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
26 июля, 08:25
Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в Перми
17 июля, 16:39
Театр-Театр представит светомузыкальное шоу фонтанов в честь закрытия сезона
12 июля, 04:59

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